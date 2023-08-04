Літак президента Польщі через шторм не зміг приземлитися у Гданську
Борт польського президента Анджея Дуди через несприятливу погоду так і не зміг приземлитись на військовому аеродромі в районі Гданська, де президент мав ознайомитись із ситуацією в Балтійському морі
Про це повідомляє RMF FM.
Дуда мав відвідати Центр морських операцій та 3-тю флотилію кораблів у Гдині та заслухати доповідь поточної ситуації в Балтійському морі, зокрема в контексті навчань російських ВМС. Але в цей час у регіоні, розпочався шторм, через що місцевий аеродром не зміг прийняти літак.
Відтак борт із президентом Анджеєм Дудою, який мав приземлитися на військовому аеродромі в Баб'ї Долах, здійснив чотири заходи на посадку, але пілот врешті вирішив повернутися до Варшави.
Керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера пізніше підтвердив скасування візиту Дуди через погодні умови, які "явно погіршилися". Він додав, що польський президент приїде в район "найближчим часом". Зустріч попередньо перенесли на п'ятницю.
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