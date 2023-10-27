Літаки, вертольоти та безпілотники: РФ розбудовує ВПК, готуючись до тривалої війни, - Схеми

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода".

Зокрема на Казанському авіаційному заводі, який належить до структури державної корпорації "Ростех", будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники, наприклад, Ту-22м3 та Ту-160, з яких Росія запускає ракети по Україні.

Новий ангар тут почали зводити ще у 2018 році, втім у 2022-му будівництво пришвидшили, і цьогоріч майже закінчили. На думку військових експертів, у цьому цеху можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

На території Іркутського авіаційного заводу з 2019-го по 2021 рік з’явився ангар з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об'єкта. Профіль цього підприємства – ремонт та виробництво винищувачів Су-30 всіх модифікацій.

Такі приміщення, на думку авіаексперта Храпчинського, можуть використовувати для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів типу Су-30.

На території Дубнянського машинобудівного заводу у Московській області є Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга". Воно виробляє ракети Х-22, Х-55, Х-101.

У 2021 році тут почали зводити велику будівлю, і у 2023 добудували. Це – новий приватний завод з виробництва російських БПЛА, який належить компанії "Кронштадт" (фірма пов’язана з холдингом "АФК-Система" російського олігарха Євтушенкова).

Профіль підприємства – випуск військових дронів під брендом "Оріон", "Геліос" та інших, з різними модифікаціями – від розвідувальних до ударних.

На Уральському заводі цивільної авіації у Єкатеринбурзі росіяни ремонтують двигуни та редуктори, що можуть використовуватись і у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Всі ці гелікоптери армія РФ активно застосовує у війні проти України. У 2021-2023 роках там побудували новий великий цех.

Військовий експерт Михайло Жирохов у коментарі журналістам пояснює таку активну розбудову військових заводів по всій РФ з тим, що керівництво Росії не збирається припиняти війну у найближчі роки, витрачаючи сотні мільярдів рублів на розвиток власного ВПК.