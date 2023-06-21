Літо добрих платежів: платіть онлайн карткою Mastercard на iPay.ua та допомагайте дітям разом з БФ "Таблеточки"

Гроші передадуть на обстеження, придбання необхідних ліків та обладнання, психологічну підтримку маленьких пацієнтів та їхніх родин.

Що потрібно для участі?

Долучитися до акції можуть всі повнолітні громадяни на сайті iPay.ua. За кожен платіж карткою Mastercard платіжний оператор перераховуватиме 2 гривні у фонд "Таблеточки".

Учасникам слід виконати декілька важливих умов:

Зареєструватися на сайті iPay.ua. Здійснити на сервісі будь-який онлайн-платіж після авторизації. Для розрахунку використати картку Mastercard®.

Кошти на користь БФ "Таблеточки" iPay.ua перераховуватиме 1 раз на календарний місяць.

Ознайомитися з детальними правилами можна на сторінці https://blog.ipay.ua/uk/lito-dobruh-plategiv/.

Переваги реєстрації

Будь-яку операцію на iPay.ua можна здійснити без авторизації, але така транзакція не візьме участь в благодійній акції.

Процес створення облікового запису займає всього декілька хвилин:

Натисніть на "Мій кабінет". Введіть номер телефону, вкажіть пароль. За бажанням авторизуйтеся з допомогою Apple ID, Google, Facebook. Підтвердьте реєстрацію, щоб користуватися всім функціоналом порталу.

Зареєстровані користувачі можуть зберігати картки для оплати, створювати шаблони тощо.

Які платежі можливо зробити, щоб взяти участь в акції

Обмежень на цільове призначення коштів немає. Обирайте будь-які регулярні чи разові послуги:

Поповнення мобільного;

Погашення кредиту;

Оплата комунальних послуг;

Сплата податків та штрафів;

Платежі на користь фізичних та юридичних осіб.

Один з найпопулярніших та найпростіших – переказ з картки на картки будь-якого українського банку. Для здійснення:

За посиланням https://www.ipay.ua/ua/p2p додайте свою картку Mastercard або оберіть один із доступних електронних гаманців – Google Pay, Apple Pay, Masterpass. Вкажіть контактний мобільний. Заповніть номер картки одержувача. Введіть суму. Натисніть "Переказати" та підтвердьте платіж.

Гроші зарахуються миттєво. Якщо виконано всі умови акції, iPay.ua перерахує 2 гривні у фонд "Таблеточки".

Детальніше про благодійний фонд

БФ "Таблеточки" засновано у 2011 році для допомоги дітям, в яких виявили рак. Щороку таких випадків понад 1000 по всій Україні.

Організація турбується не тільки про якісне лікування. Пріоритетні напрямки діяльності: адресна допомога дітям, закупівля реагентів для точної діагностики, придбання ліків, ремонт та оновлення обладнання, програми підвищення кваліфікації та розвитку персоналу лікарень, просування системних змін у сфері охороні здоров’я та дитячої онкології на національному рівні.

Долучайтеся до добрих справ разом з iPay.ua.