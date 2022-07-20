Литва додатково надасть Україні бронетранспортери та боєприпаси
Міністерство оборони Литви збирається передати Україні додаткові бронетранспортери M113 й M577 та боєприпаси
Про це інформує Європейська Правда.
"Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку – бронетранспортери M113 і M577, які дуже потрібні Україні, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Координаційної групи НАТО з підтримки України.
Анушаускас також заявив, що завдяки наданій кількості М113 ця бронемашина стає вагомою частиною Збройних сил України, і Литва цьому значною мірою сприяє.
Він також звернув увагу на роль країн, які підтримують Україну, в організації навчання воїнів ЗСУ. Литва пропонує організувати широку військову підготовку бійців Збройних сил України.
"Україна визначила основні потреби в курсах, і литовська армія готова на них відповісти. Наразі є запит на підготовку військових поліцейських, фахівців з розмінування. Литовська армія також сприятиме масштабній підготовці українського особового складу у Сполученому Королівстві, направивши туди інструкторів", - зазначив Анушаускас.
У пакет військової підтримки Литви входять системи протиповітряної оборони Stinger, протитанкова зброю, бронежилети та шоломи, 120-мм міномети, стрілецька зброя, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, протидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики, а також – безпілотник Bayraktar TB2 з боєприпасами, який купили за кошти, зібрані литовцями.
Військова підтримка Литви Україні наразі становить близько 123 млн євро.
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