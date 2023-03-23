Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у facebook.

За результатами зустрічі українських дипломатів із делегацією з Литви вдалося досягти домовленостей щодо спільних проєктів між Україною та Литвою.

"Команда Агентства відновлення зустрілася з делегацією Литовської республіки. У фокусі зустрічі – залучення литовських партнерів до відбудови освітньої інфраструктури у деокупованих областях," - ідеться у повідомленні.

Деякі пілотні проекти тривать уже - Литва залучена до відбудови шкіл в Авдіївці та Бородянці. Між тим уже цього року ВІльнюс також візьме участь у відбудові закладів освіти також в інших регіонах, які найбільше постраждали від російського вторгнення. Зокрема, це Херсонська, Миколаївська, Одеська, Київська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Харківська, Житомирська, Дніпропетровська та Запорізька області.

"Самоврядування столиці Литви може надати технічну підтримку, яка сприятиме швидкій реалізації проєктів відновлення. Зокрема, співпраця з Литвою допоможе забезпечити українські громади готовими проєктами освітніх закладів," - зазначили в Агентстві.

Зараз відомство опрацьовує потреби громад та обласних військових адміністрацій та формує портфель проєктів на 2023 рік.