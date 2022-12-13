Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що рішення про позбавлення громадянства ухвалила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайтеє з урахуванням подання Департаменту міграції.

Камінскас отримав громадянство РФ тож більше не має права на литовське громадянство.

Видання повідомляє, що Департамент міграції провів самостійне розслідування, оскільки Камінскас відмовляється коментувати ситуацію. Отримання громадянства РФ підтвердив витяг з Реєстру юридичних осіб Росії.

Раніше журналісти виявили у позашлюбної неповнолітньої доньки міністра оборони Росії Сергія Шойгу литовське громадянство. У 2019 екскоханка Шойгу одружилася з литовцем Адольфасом Камінскасом, внаслідок чого її донька Ксенія отримала литовське громадянство. Відомо, що Олена підтримувала зв'язок з Шойгу до 2021 року. У 2022 екскоханку Шойгу позбавили посвідки на проживання. Також відомо, що Адолфас Камінскас до знайомства з Оленою був простим підприємцем, але після одруження з жінкою швидко розбагатів та став бенефіціаром кількох литовських підприємств, його активи складають майже €20 млн.

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