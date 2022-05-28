"Ліверпуль" - "Реал": де та коли дивитись фінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фаворитом фінальної зустрічі Ліги чемпіонів є "Ліверпуль". На перемогу англійців коефіцієнт 2,09. Нічия в основний час оцінюється у 3,74. Виграш "Реалу" - 3,68.

"Реал" і "Ліверпуль" за свою історію зустрічались вісім разів. Тричі вигравали англійці, чотири рази іспанці.

На шляху до фіналу "Ліверпуль" у плей-офф пройшов міланський "Інтер", португальську "Бенфіку" та іспанський "Вільярреал".

"Реал" виявився сильнішим за французький ПСЖ, лондонський "Челсі" і англійський "Манчестер Сіті".

Ліга чемпіонів

Фінал

28 травня

"Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія)

Париж, стадіон "Стад де Франс"

Початок о 22:00

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