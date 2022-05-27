"Ліверпуль" - "Реал": прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів
Завтра, 28 травня, англійський "Ліверпуль" зіграє проти мадридського "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фаворитом фінальної зустрічі Ліги чемпіонів є "Ліверпуль". На перемогу англійців коефіцієнт 2,11. Нічия в основний час оцінюється у 3,72. Виграш "Реалу" - 3,64.
"Реал" і "Ліверпуль" за свою історію зустрічались вісім разів. Тричі вигравали англійці, чотири рази іспанці.
На шляху до фіналу "Ліверпуль" у плей-офф пройшов міланський "Інтер", португальську "Бенфіку" та іспанський "Вільярреал".
"Реал" виявився сильнішим за французький ПСЖ, лондонський "Челсі" і англійський "Манчестер Сіті".
Ліга чемпіонів
Фінал
28 травня
"Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія)
Париж, стадіон "Стад де Франс"
Початок о 22:00
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