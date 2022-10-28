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Аналітика

Ломаченко - Ортіс. Чи вдасться українському боксеру перезавантажити кар'єру

Дмитро Марценишин
28 жовтня, 2022 п'ятниця
12:30
Спорт Василь Ломаченко

У ніч проти 30 жовтня український боксер Василь Ломаченко повернеться на ринг у поєдинку проти американця Джемейна Ортіса

Бокс 

Василь Ломаченко (Україна) - Джемейн Ортіс (США)

Рейтинговий бій у легкій вазі (до 61,2 кг)

30 жовтня

Нью-Йорк (США) Madison Square Garden Theater

Початок - 4:00

Пряма трансляція на Megogo 

Хто буде фаворитом

У ніч проти 30 жовтня Василь Ломаченко здійснить нову спробу рестарту професійної кар'єри. Українець проведе перший у 2022 році бій та зустрінеться з американцем Джемейном Ортісом. 

Букмекерська контора Vbet вважає, що Ломаченку вдасться зробити перший крок на шляху до його головної мети — звання абсолютного чемпіона світу. На його перемогу пропонують коефіцієнт 1.05, в той час, як на виграш Ортіса дають 8.50. 

Окремо можна поставити на результат бою. На думку букмекерів перемога українця є майже гарантованою - 1.07, тоді як успіх його суперника буде сенсацією – 14.00. Нічию також вважають малоймовірною - 23.00.   

Круте піке

Василь Ломаченко проти Теофімо Лопеса (праворуч) 

Фото - Getty Images

Кар'єра Василя Ломаченка зробила круте піке 17 жовтня 2022 року. Українець програв за очками  Теофімо Лопесу та втратив титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та франчайзинговий пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради). Американця, який володів титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації), було проголошено абсолютним чемпіоном світу. 

Ломаченко зупинився за крок до головної мети своєї кар'єри. Він встиг побувати чемпіоном у трьох категоріях - напівлегкій (до 57,2 кг), другій напівлегкій (до 59 кг) та легкій. Однак так близько до завоювання усіх чотирьох престижних поясів ще не підбирався ніколи.  

Тому не дивно, що українець почав шукати виправдання своїй поразці та стверджував, що його пограбували судді. Хоча більшість експертів зійшлися на думці, що Ломаченко у бою з Лопесом був на себе не схожий та програв заслужено. Тим більше, що була вагома об'єктивна причина невдачі - у процесі підготовки до бою він травмував плече і команда вмовляла його відмовитися від поєдинку. Але марно. Українець вирішив, що й так впорається із суперником та за це поплатився. 

Калейдоскоп чемпіонів  

Теофімо Лопес та Джордж Камбосос (праворуч)

Фото - Getty Images

Лопес, напевне розумів, що проти здорового Ломаченка у нього буде набагато менше шансів на перемогу, тому відмовився від реваншу. Провина за це лежить і на промоутері українця Бобі Арумі з Top Rank, який не прописав відповідний пункт у контракті на перший бій. 

Так чи інакше, Василь Ломаченко опинився осторонь боротьби за панування в легкому дивізіоні, де події розгорталися мов у калейдоскопі. Теофімо Лопес у листопаді 2021 року сам сповна відчув, що означає боксувати, коли не готовий на всі 100%. Перед захистом титулів у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа американець перехворів на коронавірус та попри те, що бій кілька разів переносили, не зміг повністю відновитися. Наприкінці зустрічі він ледве повзав по рингу та заслужено програв за очками. Звання абсолютного чемпіона світу перехопив Камбосос. 

Вдалий рестарт

Василь Ломаченко у бою проти Масайоші Накатані (ліворуч)

Фото - Getty Images

Василь Ломаченко, ймовірно, зітхнув з полегшенням. Замість безкомпромісного Лопеса йому належало домовлятися з іншим боксером, який виявився набагато адекватнішим та швидко погодився на поєдинок. 

Сам українець тим часом не сидів склавши руки, а вдало перезапустив кар'єру. Він впевнено переміг двох боксерів, які раніше програвали Теофімо Лопесу. У червні 2021 року українець нокаутував у дев'ятому японця Масайоші Накатані. А у грудні влаштував побиття Річарду Коммі з Гани, якого відправив у нокдаун, проте не став добивати та пройшов усю дистанцію і переміг одноголосним суддівським рішенням. 

Зруйновані мрії 

Василь Ломаченко у лавах тероборони

Так Василь Ломаченко вдруге наблизився до бою за звання абсолютного чемпіона світу. Проте 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна російська агресія, яка зруйнувала плани боксера та мільйонів українців.  

Ломаченко відмовився залишати Україну та вступив до лав тероборони у рідному Білгород-Дністровському в Одеській області. 

"Я думав, що бій за звання абсолютного чемпіона стане наступним моїм кроком, але життя змінило мої плани. 24 лютого у моїй країні розпочалася війна, і в цей момент я не міг її покинути. Я не міг поїхати, щоб реалізувати свою мрію тому, що на мені лежала велика відповідальність перед моєю родиною та країною", - пригадує Ломаченко. 

Навіть попри свій вчинок, боксер не уникнув критики. У своїх постах про війну він дивним чином уникав згадок про те, що агресію чинить Росія. Промовчав навіть після жорстокого ракетного удару по Сергіївці, поблизу свого рідного міста. Натомість опублікував кілька неоднозначних відео з інтерв'ю скандального митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки. 

Рішення Василя Ломаченка залишитися вдома, коштувало йому омріяного поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Джорджу Камбососу не залишалося нічого іншого, як погодитися на бій з іншим суперником - Девіном Хейні зі США, який володів "звичайним" титулом WBC та не втомлювався за будь-якої нагоди казати, що без цього пояса ніхто абсолютним чемпіоном світу вважатися не може.  

Відроджена надія

Фото - Getty Images

Врешті він свого домігся. У червні 2022 року американець вийшов У Мельбурні на ринг проти австралійця, переконливо переміг його за очками та відібрав титули. 16 жовтня боксери зустрілися в Австралії вдруге - результат виявився аналогічним - розгромна перемога Девіна Хейні суддівським рішенням.  

Тому саме боксер зі США зараз перетворився для Ломаченка в головну ціль. Він не приховує, що Хейні є для нього найбажанішим суперником. Проте, аби перейти до конкретики та почати з ним переговори дворазовому олімпійському чемпіону спочатку потрібно перемогти Джемейна Ортіса та знову перезавантажити кар'єру. А можливо - й ставлення до себе. Повернути на ринг прапор України, замість якого під час бою з Коммі чомусь з'явився прапор міста Білгород-Дністровського. Та врешті наважитися вимовити слова, яких від Василя Ломаченка чекають мільйони українців. 

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Василь Ломаченко
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