Ломаченко вирішив залишити Україну
Боксер Василь Ломаченко вирішив залишити Україну та полетіти до США для підготовки до наступного поєдинку
Про це менеджер боксера Егіс Клімас розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Olamsport.
"Василь Ломаченко повертається та виїжджає до Америки вже цього тижня. Готуватимемося. Суперник поки невідомий. Більше офіційно оголошуватимемо в той момент, коли він буде в Америці цього тижня", – сказав Клімас.
Василь Ломаченко після повномасштабного вторгнення РФ залишився в Україні та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському, Одеської області. Через це у нього зірвався бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти австралійця Джорджа Камбососа.
Востаннє Ломаченко боксував у грудні 2021 року та переміг Річарда Коммі з Гани.
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9 липня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться з переможцем бою між американцем Девіном Хейні та австралійцем Джорджем Камбососом.
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