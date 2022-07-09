Про це заявив промоутер американця Едді Хірн YouTube-каналу Intu Boxing.

За його словами, у жовтні 2022 року Хейні захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) у реванші з Камбососом, а переможець цього поєдинку зустрінеться з Ломаченком.

"Думаю, що Хейні проведе реванш з Камбососом у жовтні, і гадаю, що Ломаченко зустрінеться з переможцем. Також я очікую, що незабаром Девін Хейні підніметься у вазі, але Ломаченко – проблема для всіх цих хлопців", – сказав Хірн.

Девін Хейні 5 червня переміг Джорджа Камбососа за очками та відібрав у нього титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговий пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Після бою американець заявив, що хоче зустрітися з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком. Саме українець мав битися з Камбососом, однак він відмовився залишати Україну під час війни та залишився у рідному Білгороді-Дністровському, де вступив до лав Тероборони.

18 червня Джордж Камбосос активував опцію реваншу після поразки від Девіна Хейні.

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