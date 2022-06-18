Про це повідомляє BoxingNews24.

"Реванш відбудеться 100 відсотків. Я активував пункт про реванш. Ми ще не фіналізували питання з місцем проведення. Є варіанти з Мельбурном, Сіднеєм та Брісбеном. Але це точно буде в Австралії", - сказав Камбосос.

Він висловив переконання, що поверне собі титул абсолютного чемпіона в легкій вазі (до 61,2 кг).

"Я знаю, що можу побити Хейні та виграти реванш. Я лише внесу деякі зміни. Але це моя доля – показати, наскільки я великий і повернути титули назад. Моя впевненість не постраждала, це був не мій день. Хоча жодних виправдань. Він зробив те, що мав зробити завдяки своєму джебу. Він умілий хлопець, але я наступного разу повинен бути розумнішим зі своїм планом на бій", - пообіцяв Камбосос.

Девін Хейні 5 червня переміг австралійця за очками та відібрав у нього титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговий пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Після бою американець заявив, що хоче зустрітися з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком. Саме українець мав битися з Камбососом, однак він відмовився залишати Україну під час війни та залишився у рідному Білгороді-Дністровському, де вступив до лав тероборони.

5 червня Девін Хейні відібрав у Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Камбосос після поразки від Хейні заявив, що скористається правом на реванш та зустрінеться з американцем вдруге.

6 червня промоутер українця Боб Арум оголосив, що хоче влаштувати бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні.

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