Про це повідомляє BoxingScene.

За словами колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), він використає пункт про реванш, який передбачено контрактом на перший бій.

"До кінця листопада ми повторимо це. Я завдав йому удару. Ніхто інший не зміг би зробити щось подібне. Для нього, Лопеса та Ломаченка було дуже забагато політики. Давайте це зробимо. Даймо вболівальникам чудову боротьбу", - сказав Камбосос, який 5 червня програв Хейні одноголосним рішенням суддів.

Промоутер Василя Ломаченка, який також претендує на бій за звання абсолютного чемпіона, Боб Арум вже розкритикував австралійця.

"Я думаю, що пункт про реванш в угодах – це погано для боксу. Я розумію, чому бійці та промоутери хочуть його, адже це бізнес, але це погано для спорту", ​​– переконаний Арум.

Хейні відібрав у Камбососа титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради). Хейні володів "звичайним" поясом WBC.

Колишнім чемпіоном світу в легкій вазі є Василь Ломаченко, який відмовився залишати Україну до закінчення війни з РФ та відхилив пропозицію Джорджа Камбососа про бій.

5 червня Девін Хейні відібрав у Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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