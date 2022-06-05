Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 5 червня, у Мельбурні Хейні переміг Камбососа одноголосним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 118:110.

Американець відібрав у австралійця титули чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради). Хейні володів "звичайним" поясом WBC.

Колишнім чемпіоном світу в легкій вазі є Василь Ломаченко, який відмовився залишати Україну до закінчення війни та відхилив пропозицію Джорджа Камбососа про бій.

4 червня Джордж Камбосос перед боєм з Девіном Хейні вклався у ліміт категорії лише з другої спроби.

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