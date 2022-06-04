Про це повідомляє BoxingScene.

Під час офіційної процедури зважування Камбосос з першої спроби не зміг вкластися у ліміт легкої ваги (до 61,2 кг) та показав 61,4 кг. Під час повторного зважування австралієць впорався з завданням і заважив 61 кг. Хейні одразу взяв вагу - 61,2 кг.

Якби Камбосос не вклався в ліміт категорії, то позбувся б своїх чемпіонських титулів. У разі перемоги їх би отримав Хейні, якби виграв Камбосос - пояси стали б вакантними.

Бій Джордж Камбосос - Девін Хейні відбудеться 5 червня у Мельбурні.

Джородж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради), який є найпрестижнішим за цією версією. Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном світу WBC.

Австралієць мав зустрітися з Василем Ломаченком, але колишній лідер легкого дивізіону відмовився залишати Україну до завершення війни з Росією.

30 травня Джордж Камбосос провів першу дуель поглядів з Девіном Хейні.

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