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Абсолютний чемпіон в категорії Ломаченка ледве не позбувся титулу на зважуванні

4 червня, 2022 субота
08:40
Спорт Джордж Камбосос - Девін Хейні (праворуч)

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос перед боєм з американцем Девіном Хейні вклався у ліміт категорії лише з другої спроби

Про це повідомляє BoxingScene

Під час офіційної процедури зважування Камбосос з першої спроби не зміг вкластися у ліміт легкої ваги (до 61,2 кг) та показав 61,4 кг. Під час повторного зважування австралієць впорався з завданням і заважив 61 кг. Хейні одразу взяв вагу - 61,2 кг. 

Якби Камбосос не вклався в ліміт категорії, то позбувся б своїх чемпіонських титулів. У разі перемоги їх би отримав Хейні, якби виграв Камбосос - пояси стали б вакантними.  

Бій Джордж Камбосос - Девін Хейні відбудеться 5 червня у Мельбурні.  

Джородж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради), який є найпрестижнішим за цією версією. Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном світу WBC. 

Австралієць мав зустрітися з Василем Ломаченком, але колишній лідер легкого дивізіону відмовився залишати Україну до завершення війни з Росією.  

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Бокс
Василь Ломаченко
Девін Хейні
зважування
Джордж Камбосос
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