Камбосос та Хейні влаштували запеклу дуель поглядів перед боєм у категорії Ломаченка
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос провів дуель поглядів з американцем Девіном Хейні
Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у twitter.
Камбосос та Хейні понад дві хвилини активно обмінювалися репліками, перш ніж замовкли та сконцентрувалися на дуелі.
Бій між австралійцем та американцем відбудеться 5 червня у Мельбурні.
Джородж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради), який є найпрестижнішим за цією версією. Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном світу WBC в легкій вазі (до 61,2 кг).
Австралієць мав зустрітися з Василем Ломаченком, але колишній лідер легкого дивізіону відмовився залишати Україну до завершення війни з Росією.
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29 травня американець Джервонта Девіс переміг нокаутом співвітчизника Роландо Ромеро та відстояв звання "регулярного" чемпіона світу WBA у легкій вазі.
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