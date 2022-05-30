Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у twitter.

Камбосос та Хейні понад дві хвилини активно обмінювалися репліками, перш ніж замовкли та сконцентрувалися на дуелі.

Бій між австралійцем та американцем відбудеться 5 червня у Мельбурні.

Джородж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради), який є найпрестижнішим за цією версією. Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном світу WBC в легкій вазі (до 61,2 кг).

Австралієць мав зустрітися з Василем Ломаченком, але колишній лідер легкого дивізіону відмовився залишати Україну до завершення війни з Росією.

29 травня американець Джервонта Девіс переміг нокаутом співвітчизника Роландо Ромеро та відстояв звання "регулярного" чемпіона світу WBA у легкій вазі.

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