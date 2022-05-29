Американський боксер нокаутував суперника та захистив титул в категорії Ломаченка
Американець Джервонта Девіс переміг нокаутом співвітчизника Роландо Ромеро та відстояв звання чемпіона світу WBA у легкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 29 травня у Нью-Йорку Девіс нокаутував Ромеро у шостому раунді. Суперник після пропущеного удару звівся на ноги, але був дезорієнтований, через що рефері зупинив поєдинок.
Таким чином Джервонта Девіс захистив титул "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
Головним поясом у цій категорії володіє австралієць Джордж Камбосос, який є абсолютним чемпіоном світу. У легкій вазі також виступає українець Василь Ломаченко.
- 6 квітня Джордж Камбосос заявив, що після двобою з американцем Девіном Хейні зустрінеться з Василем Ломаченком.
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