Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 29 травня у Нью-Йорку Девіс нокаутував Ромеро у шостому раунді. Суперник після пропущеного удару звівся на ноги, але був дезорієнтований, через що рефері зупинив поєдинок.

Таким чином Джервонта Девіс захистив титул "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Головним поясом у цій категорії володіє австралієць Джордж Камбосос, який є абсолютним чемпіоном світу. У легкій вазі також виступає українець Василь Ломаченко.

6 квітня Джордж Камбосос заявив, що після двобою з американцем Девіном Хейні зустрінеться з Василем Ломаченком.

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