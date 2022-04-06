Абсолютний чемпіон світу пообіцяв провести бій з Ломаченком
Австралійський боксер Джордж Камбосос заявив, що після зустрічі з американцем Девіном Хейні зустрінеться з українцем Василем Ломаченком
Про це повідомляє BoxingNews24.
За словами абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), після зустрічі з Хейні, він проведе бій з Ломаченком.
"Я знаю простий спосіб, як зберігати свою мотивацію і голод на колишньому рівні — для цього просто треба битися з найкращими. Тому я поб'юся з Ломаченком відразу ж після Хейні. Я продовжу підіймати планку австралійського боксу", - пообіцяв Камбосос.
Бій австралійця проти американця має відбутися 4 червня у Мельбурні.
Девін Хейні є "регулярним" чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Джордж Камбосос обрав американця у суперники після того, як від поєдинку відмовився Василь Ломаченко, який вирішив залишитися на час війни в Україні та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському, Одеської області.
- 22 березня Василь Ломаченко відмовився залишати Україну заради поєдинку проти Джорджа Камбососа.
- Після цього Джордж Камбосос підтримав Василя Ломаченка, який вирішив залишитися в Україні.
- 28 березня стало відомо, що Джордж Камбосос зустрінеться з Девіном Хейні.
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