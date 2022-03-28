Ломаченку знайшли заміну в бою за звання абсолютного чемпіона світу
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос зустрінеться з американцем Девіном Хейні
Про це повідомляє BoxingScene.
За інформацією видання, боксери домовилися про поєдинок. Камбосос захищатиме титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) 5 червня в Австралії.
У контракті на бій передбачено опцію реваншу в разі поразки австралійця. Наразі сторони ще не поставили підписи під угодою.
Девін Хейні є "регулярним" чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Джордж Камбосос обрав американця у суперники після того, як від поєдинку відмовився Василь Ломаченко, який вирішив залишитися на час війни в Україні та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському, Одеської області.
- Нагадаємо, 20 березня Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл покинути Україну заради проведення чемпіонських боїв.
- 22 березня Василь Ломаченко відмовився залишати Україну заради поєдинку проти Джорджа Камбососа.
- Після цього Джордж Камбосос підтримав Василя Ломаченка, який вирішив залишитися в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.71
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.71
- Актуальне
- Важливе