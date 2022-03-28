Ломаченку знайшли заміну в бою за звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє BoxingScene.

За інформацією видання, боксери домовилися про поєдинок. Камбосос захищатиме титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) 5 червня в Австралії.

У контракті на бій передбачено опцію реваншу в разі поразки австралійця. Наразі сторони ще не поставили підписи під угодою.

Девін Хейні є "регулярним" чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Джордж Камбосос обрав американця у суперники після того, як від поєдинку відмовився Василь Ломаченко, який вирішив залишитися на час війни в Україні та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському, Одеської області.

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