Молюся за тебе та Україну: абсолютний чемпіон світу підтримав рішення Ломаченка залишитися на час війни на Батьківщині

Про це Камбосос написав у twitter.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) пообіцяв Ломаченку, що він зустрінеться з ним у майбутньому.

"Василь Ломаченко, я поважаю твоє рішення й повністю розумію його. Я молюся за тебе й твою країну. Будь ласка, залишайся в безпеці. Щойно я витру підлогу Девіном Хейні, ми проведемо цей бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе Бог", – написав Камбосос.



Нагадаємо, 20 березня Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв.

22 березня Василь Ломаченко відмовився залишати Україну заради поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.

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