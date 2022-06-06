Промоутер Ломаченка вирішив зірвати бій-реванш Камбососа та Хейні
Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що хоче влаштувати бій українця проти нового абсолютного чемпіона світу - американця Девіна Хейні
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.
"Боб Арум повідомив, що хотів би влаштувати бій Девін Хейні – Василь Ломаченко за титули WBA, WBC, IBF та WBO у легкій вазі", - написав Бенсон.
Сам новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) заявив, що готовий зустрітися з Ломаченком.
"Звісно. Як я вже казав, я поб’юся з будь-ким. Я справжній боєць, я буду битися з ким завгодно. Хто б це не був, вони всі в моєму списку цілей. Я топовий боєць і все ще націлений на найбільші поєдинки. Хоч би хто був моїм наступним суперником, ми поговоримо про це з Бобом Арумом, а далі подивимося", – сказав Хейні.
З цього випливає, що Боб Арум має намір завадити реваншу між Джорджем Камбососом та американцем, який 5 червня у Мельбурні відібрав у нього звання абсолютного чемпіона. Австралієць одразу після поразки заявив, що має намір скористатися пунктом про реванш в контракті на перший поєдинок.
Хейні відібрав у Камбососа титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради). Хейні володів "звичайним" поясом WBC.
Колишнім чемпіоном світу в легкій вазі є Василь Ломаченко, який відмовився залишати Україну до закінчення війни з РФ та відхилив пропозицію Джорджа Камбососа про бій.
- 5 червня Девін Хейні відібрав у Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Камбосос після поразки від Хейні заявив, що скористається правом на реванш та зустрінеться з американцем вдруге.
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