Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.

"Боб Арум повідомив, що хотів би влаштувати бій Девін Хейні – Василь Ломаченко за титули WBA, WBC, IBF та WBO у легкій вазі", - написав Бенсон.

Сам новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) заявив, що готовий зустрітися з Ломаченком.

"Звісно. Як я вже казав, я поб’юся з будь-ким. Я справжній боєць, я буду битися з ким завгодно. Хто б це не був, вони всі в моєму списку цілей. Я топовий боєць і все ще націлений на найбільші поєдинки. Хоч би хто був моїм наступним суперником, ми поговоримо про це з Бобом Арумом, а далі подивимося", – сказав Хейні.

З цього випливає, що Боб Арум має намір завадити реваншу між Джорджем Камбососом та американцем, який 5 червня у Мельбурні відібрав у нього звання абсолютного чемпіона. Австралієць одразу після поразки заявив, що має намір скористатися пунктом про реванш в контракті на перший поєдинок.

Хейні відібрав у Камбососа титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради). Хейні володів "звичайним" поясом WBC.

Колишнім чемпіоном світу в легкій вазі є Василь Ломаченко, який відмовився залишати Україну до закінчення війни з РФ та відхилив пропозицію Джорджа Камбососа про бій.

5 червня Девін Хейні відібрав у Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Камбосос після поразки від Хейні заявив, що скористається правом на реванш та зустрінеться з американцем вдруге.

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