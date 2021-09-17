Лоукостер SkyUp анонсував новий рейс з Києва до ОАЕ
Авіакомпанія SkyUp 23 жовтня почне виконувати рейси з Києва в емірат Рас-ель-Хайма (ОАЕ)
Про це повідомляє пресслужба компанії.
З 23 жовтня 2021 року стартує рейси з Києва в емірат Рас-ель-Хайма.
Спочатку вильоти заплановані щосуботи, а з 22 грудня також будуть виконуватися і щосереди.
При реєстрації на рейс в ОАЕ необхідно буде надати:
- поліс Міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 і перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;
- заповнений англійською мовою і роздрукований сертифікат ПЛР-тесту, який підтверджує негативний результат COVID-19, який повинен бути виданий не більше ніж за 72 години до прибуття в ОАЕ, а також наданий тільки акредитованими в Україні медичними установами.
Після прибуття в ОАЕ необхідно пройти ще один тест на COVID-19, який робиться безпосередньо в аеропорту, а також завантажити додаток ALHOSN і зареєструватися в ньому для можливого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ.
Так, результат тесту надійдуть у вигляді смс-повідомлення протягом 24 годин. До отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.
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