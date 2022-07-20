Лукашенка може замінити "смотрящий" від російського лобі Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ Віктор Ягун припускає, що чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка може замінити державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович
Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Олександр Вольфович, якого поставило "смотрящим" російське лобі, може замінити Лукашенка", - зазначив Ягун.
Генерал-майор СБУ додав, що втрата Лукашенком посади президента цілком імовірна.
"Це факт, що Республіка Білорусь може втратити таку фігуру, як чинний президент Олександр Лукашенко, а його місце зайняти хтось інший", - зауважив Віктор Ягун.
- 13 липня політичний аналітик Володимир Горбач висловив думку, що Лукашенко - найзручніший президент Білорусі для Кремля.
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