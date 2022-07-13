Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Хід думки цікавий, що росіяни зацікавлені в тому, щоб українськими руками знищити Лукашенко, обезголовити Білорусь, легше й простіше нею заволодіти. Полякати Лукашенко такими сценаріями можна і варто. Я вважаю, що Лукашенко - найзручніший президент Білорусі для Росії", - зауважив Горбач.

Також політичний аналітик додав, що Лукашенко не контролює російські війська на території Білорусі, в чому сам зізнається вголос.

"Він говорить, що у Білорусі з Росією спільна армія. Міняти Лукашенко на когось іншого і ризикувати тим, що процедура його зміни не пройде гладко та ще в такий спосіб, щоб він зазнав поразки від України, укріпивши Україну - це оптимістичний сценарій для нас", - підкреслив Горбач.

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