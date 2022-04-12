Лукашенко проситиме в Путіна додаткових гарантій компенсації втрат, які несе білоруський режим через санкції, - дипломат про зустріч президентів Білорусі й Росії
Дипломат, експосол Білорусі у Польщі та Франції, діяч опозиції Павло Латушко вважає, що на зустрічі президентів Росії та Білорусі Лукашенко проситиме в Путіна додаткових гарантій компенсації втрат, які зазнає білоруський режим через західні санкції
Білоруський опозиціонер розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко має чіткі цілі від зустрічі з президентом країни-агресорки Росії Путіним. Лукашенко хоче отримати від Путіна додаткові гарантії компенсації тих втрат, які білоруський режим несе через свою дурну позицію щодо участі в агресії проти України. Мова йде про ті домовленості, які були досягнуті ще кілька тижнів тому: пробачення всіх боргових зобовʼязань, доступ до ринку Російської Федерації. Тобто інших фінансових та торгових інструментів, які могли б компенсувати втрати, які зараз зазнає режим Лукашенка", - зазначив Латушко.
Дипломат додав, що навіть під час засідання Ради безпеки, яке відбулося вкінці минулого тижня, президент Білорусі Лукашенко скаржився в закритому колі, що Росія не виконує своїх зобовʼязань і готова купувати білоруську продукцію лише за ціною собівартості.
"Дії Росії не компенсують надприбутку, який отримувала економіка Лукашенка упродовж 2021 року з торгівлі, до прикладу, з Європейським союзом - зростання експорту з Білорусі склало 153%. Навіть за січень-лютий 2022 р експорт зростав, відповідно зростав і ВВП. Це говорить про ефективність санкцій, які запроваджує Захід проти таких режимів, як у Білорусі. Тож мова на зустрічі Путіна й Лукашенка буде йти про компенсації, про роль білоруського диктатора у перемовному процесі. Але в будь-якому разі Лукашенко - агресор, маріонетка Путіна й може бути лише співвідповідальним у тій агресії, яка зараз здійснюється Росією за підтримки білоруського режиму проти України", - зауважив Павло Латушко.
- Нагадаємо, 12 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Амурській області.
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