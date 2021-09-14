Лукашенко готується до Північної війни з Україною. Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком

Лукашенко готується до Північної війни з Україною, Зеленський знову напрошується на зустріч із Путіним і як справа "вагнерівців" вплине на позиції України на міжнародній арені.



Про це говоритиме ведучий Сергій Руденко з дипломатом, політиком, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним.



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Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 15 вересня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".



