Лукашенко поки не ухвалив остаточного рішення про вступ Білорусі у війну проти України, - ГУР
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще не ухвалив остаточного рішення про вступ у війну проти України на боці РФ
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.
"Сьогодні ми не можемо говорити про те, що остаточне рішення Лукашенком прийняте. І станом на сьогодні, за інформацією від різних джерел, практичних дій з можливої підготовки та проведення в країні додаткових мобілізаційних заходів не спостерігається. Відповідно, повідомлень про таке рішення наразі не надходило", - сказав Юсов.
Він додав, що активність сухопутних військ Білорусі вздовж кордону з Україною зараз перебуває у повсякденних межах, без різких змін.
"Тобто ми можемо говорити та стверджувати, що Путін намагається дотискати Лукашенка стосовно повноцінної участі у війні проти України, але ми бачимо, яку допомогу режим Лукашенка надає Путіну в цьому – це і повітряний простір, і багато інших моментів, які були присутні, і в тому числі постачання боєприпасів і озброєння, про що раніше повідомлялось. Але стосовно повноцінної участі у наземній операції сьогодні ми не можемо цього стверджувати", - наголосив Юсов.
Він запевнив, що якщо таке рішення буде прийнято, то Україна буде про це знати та відповідним чином реагувати.
- 10 жовтня російський диктатор Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
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