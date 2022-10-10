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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Лукашенко поки не ухвалив остаточного рішення про вступ Білорусі у війну проти України, - ГУР

Лукашенко поки не ухвалив остаточного рішення про вступ Білорусі у війну проти України, - ГУР

10 жовтня, 2022 понедiлок
15:33
війна з Росією Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще не ухвалив остаточного рішення про вступ у війну проти України на боці РФ

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Укрінформу

"Сьогодні ми не можемо говорити про те, що остаточне рішення Лукашенком прийняте. І станом на сьогодні, за інформацією від різних джерел, практичних дій з можливої підготовки та проведення в країні додаткових мобілізаційних заходів не спостерігається. Відповідно, повідомлень про таке рішення наразі не надходило", - сказав Юсов. 

Він додав, що активність сухопутних військ Білорусі вздовж кордону з Україною зараз перебуває у повсякденних межах, без різких змін. 

"Тобто ми можемо говорити та стверджувати, що Путін намагається дотискати Лукашенка стосовно повноцінної участі у війні проти України, але ми бачимо, яку допомогу режим Лукашенка надає Путіну в цьому – це і повітряний простір, і багато інших моментів, які були присутні, і в тому числі постачання боєприпасів і озброєння, про що раніше повідомлялось. Але стосовно повноцінної участі у наземній операції сьогодні ми не можемо цього стверджувати", - наголосив Юсов. 

Він запевнив, що якщо таке рішення буде прийнято, то Україна буде про це знати та відповідним чином реагувати.

  • 10 жовтня російський диктатор Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. 

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