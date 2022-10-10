Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

"Сьогодні ми не можемо говорити про те, що остаточне рішення Лукашенком прийняте. І станом на сьогодні, за інформацією від різних джерел, практичних дій з можливої підготовки та проведення в країні додаткових мобілізаційних заходів не спостерігається. Відповідно, повідомлень про таке рішення наразі не надходило", - сказав Юсов.

Він додав, що активність сухопутних військ Білорусі вздовж кордону з Україною зараз перебуває у повсякденних межах, без різких змін.

"Тобто ми можемо говорити та стверджувати, що Путін намагається дотискати Лукашенка стосовно повноцінної участі у війні проти України, але ми бачимо, яку допомогу режим Лукашенка надає Путіну в цьому – це і повітряний простір, і багато інших моментів, які були присутні, і в тому числі постачання боєприпасів і озброєння, про що раніше повідомлялось. Але стосовно повноцінної участі у наземній операції сьогодні ми не можемо цього стверджувати", - наголосив Юсов.

Він запевнив, що якщо таке рішення буде прийнято, то Україна буде про це знати та відповідним чином реагувати.

10 жовтня російський диктатор Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

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