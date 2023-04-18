Лукашенко прийняв у Мінську гауляйтера "ДНР" Пушиліна та пообіцяв йому допомогу Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся у Мінську з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним
Про це повідомляє Белта.
Лукашенко прийняв Пушиліна у Мінську 18 квітня та поцікавився, як йдуть справи на фронті.
"Я хотів би, що називається з перших вуст, почути ситуацію в "ДНР", якщо це можливо. На фронті як у нас там справи? Тому що центральна так звана ділянка - вона у вас там найскладніша. Ідуть дуже інтенсивні бої. І на північ, і на південь. Та й у напрямку Донецька. Обстріли. Людям важкувато. І в цій ситуації що Білорусь може зробити для Донецька, чим ми можемо допомогти?" – запитав Лукашенко.
Він також пообіцяв Пушиліну допомогу у відновленні тимчасово окупованих Росією українських територій.
"Роботи попереду дуже багато. Треба відновлюватися. Треба промислові підприємства відроджувати, сільське господарство. Зрештою люди там житимуть. Це 100%. І годувати людей треба. Тому ми готові надати відповідну допомогу і підтримку для того, щоб не чужі нам люди там нарешті перестали страждати", - сказав Лукашенко.
- 6 квітня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з Денисом Пушиліним, ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником, ставлеником окупантів у Запорізькій області Євгеном Балицьким і гауляйтером у Херсонській області Володимиром Сальдо.
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