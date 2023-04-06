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Путін зустрівся з гауляйтерами: нарікав на ЗСУ, обіцяв залізницю, лікарні та газолін

6 квітня, 2023 четвер
16:54
війна з Росією Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький

Путін 6 квітня у Москві зустрівся зі своїми ставлениками на тимчасово захоплених територіях України і нарікав на обстріли ЗСУ та обіцяв залізницю, лікарні і газопровід

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Зокрема, Путін зустрівся з ватажком так званої ДНР Денисом Пушиліним і з ватажком т.зв. ЛНР Леонідом Пасічником, ставлеником окупантів у Запорізькій області Євгеном Балицьким і гауляйтером у Херсонській області Володимиром Сальдо.

Розмовляючи з Пушиліним, Путін заявив, що 5 квітня захисники України випустили 300 снарядів "в одне місце", при цьому нібито не лише російські військові постраждали, а й було вбито 14 українських військових, які потрапили в полон.

"Наше завдання – відсувати їх на таку відстань, з якої вони не можуть завдавати нам шкоди", - заявив Путін.

Також він розповів про плани будівництва нових ділянок залізниці на тимчасово окупованих українських територіях, які він називає "новими регіонами РФ".

Балицькому Путін наобіцяв, що Росія побудує на захоплених територіях медустанови, які будуть "набагато кращими", ніж в обласних центрах, які росіяни не змогли взяти під контроль.

Із Сальдо російський диктатор торкнувся теми газу для Херсонської області.

Пасічник поскаржився на сильний сніг на Луганщині та обриви ліній електропередач, мовляв, у деяких місцях насипало метр-півтора снігу.

Відзначимо, що зустріч Путіна з гауляйтерами в Україні відбувається напередодні очікуваного наступу ЗСУ на різних напрямках, який може розпочатись вже через декілька тижнів.

  • У Зеленського не виключили переговори з РФ щодо Криму у разі виходу ЗСУ до його кордонів.
Запоріжжя
Володимир Путін
Херсонщина
"ДНР".
"ЛНР
наступ ЗСУ
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2023, четвер
6 квітня
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