У Зеленського не виключили переговори з РФ щодо Криму у разі виходу ЗСУ до його кордонів
Один з радників Зеленського Андрій Сибіга заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо ЗСУ досягнуть кордону тимчасово окупованого півострова
Про це Андрій Сибіга розповів в інтерв'ю Financial Times, пише "Українська правда".
"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму) нашою армією", - йдеться у статті.
Видання зазначає, що його слова стали "найбільш чіткою заявою про зацікавленість в переговорах з РФ" з квітня 2022 року.
Крім того слова Сибіги можуть заспокоїти західних чиновників, які "скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї".
Наразі президент Зеленський виключив мирні переговори з РФ доти, доки російські війська не залишать всю територію України, включно з Кримом.
За словами Сибіги, президент і його помічники зараз говорять про Крим, оскільки українська армія наближається до початку контрнаступу.
- 5 квітня стало відомо, що на тимчасово окупованому узбережжі Криму від Євпаторії до Заозерного рашисти викопали майже вісім кілометрів окопів.
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