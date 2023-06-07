Про це директорка музею Лоранс де Кар сказала в коментарі AFP.

"Від початку війни, як і інші музеї, ми були стурбовані тим, як ми можемо підтримати наших українських колег. Восени, зіткнувшись із загостренням конфлікту, вирішили допомогти з цим порятунком, – сказала Лоранс де Кар. – Це небагато в морі смутку і спустошення, але це символ".

Вона сказала, що Лувр особливо стурбований ризиками крадіжок і незаконного обігу творів мистецтва та реліквій, якщо вони залишаться в Україні.

Операцію з порятунку 16 вибраних робіт підтримав Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту. Серед робіт, які охоронятиме Лувр, – п’ять візантійських ікон із Музею Богдана та Варвари Ханенків, які експонуватимуть у Парижі з 14 червня до 6 листопада. Чотири ікони датуються 6-м і 7-м століттями, а п'ята – кінця 13-го або початку 14-го століття.

Виставка візантійських ікон під назвою "Біля джерел священного образу" стане прообразом відкриття у 2027 році нового відділу візантійського мистецтва та східного християнства Лувру.

Ще 11 інших робіт, "одних із найзнаковіших і найбільш крихких" з української колекції, зберігатимуть у резервах Лувру, "доки ситуація не зміниться на краще, – додала Лоранс де Кар.

Вона розповіла, що спілкувалася з українською делегацією, включно з керівником музею Ханенків, у жовтні 222 року, коли, за даними ЮНЕСКО, в Україні було пошкоджено через війну 240 культурних об’єктів. Раніше того ж місяця ракета впала неподалік музею Ханенків, у будівлі вилетіли вікна. Більшість робіт перемістили до сховища музею, але там вони перебувають під загрозою коливань температури, спричинених відключенням електроенергії.