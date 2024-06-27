Розказати про боротьбу народів проти імперії: у Львові відкриється Центр Свободи і Демократії
Меморандум про створення Центру Свободи і Демократії підписано сьогодні, 27 червня, між Європейським Центром Солідарності, Львівською військовою адміністрацією та Львівською обласною радою. Центр стане символом європейського руху України і розповідатиме про боротьбу нації з колоніальним завойовником
У складі і делегації Європейського центру Солідарності Львів відвідали директор центру Базиль Керскі, легендарні провідники польської “Солідарності”, які долучилися до розвалу комуністичного простору у Європі - Богдан Лис та Богдан Борусевич. Разом із ними в Україну прибули депутати та сенатори Польщі, представники місцевої влади Поморського воєводства, громадські діячі, відомі інтелектуали, журналісти.
Тема візиту - створення виставки, яка б розповідала про українську боротьбу за незалежність і демократію в контексті загальноєвропейських процесів.
Як зазначив Богдан Борусевич, бракує музеїв, які б розповідали про розвал радянського союзу, боротьбу народів проти імперії, боротьбу видатних особистостей за свободу та демократію. І важливо щоб такий музей з’явився саме в Україні. Бо теперішня війна є останнім акордом розпаду радянського союзу, який росія ще намагається зберегти. Потрібна тверда відповідь саме тут і зараз.
Народний депутат України Микола Княжицький, що зустрічав та супроводжував делегацію, підкреслив важливість проєкту , а також зазначив , що створення Центру свободи і демократії у Львові покаже вагу демократії і цінності, на яких базується Європейський Союз.
Ідею створити Центр свободи та демократії було підтримано ще минулого року, на 9-му міжнародному форумі "Європа з поглядом у Майбутнє", під час якого було підписано Львівську декларацію.
Сьогоднішня зустріч у Львові завершилась підписанням меморандуму та формуванням візії проєкту, спроможного протистояти пропаганді, популізму та спекуляціям на історії.
А вже за рік у Львівському палаці мистецтв постане виставка, яка розповість світові про українські революції, об’єднає історію різних народів, які боролися проти комуністичних режимів у країнах центрально-східної Європи. При формуванні виставки буде враховано успішний досвід Європейського Центру Солідарності, який працює у Гданську.
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