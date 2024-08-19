 У Львові репрезентують книгу репортажів “Жінки на війні”

Захід відбудеться у Національній бібліотеці для юнацтва імені Романа Іваничук за адресою Площа Ринок, 9.

Книга вийшла з друку наприкінці травня у видавництві “Дух і Літера”. Це спільний проєкт телеканалу "Еспресо", “Дух і літера”, виданий за підтримки Благодійного фонду Жеваго.

Книга “Жінки на війні” ґрунтується на репортажах журналістки та ведучої телеканалу ‘’Еспресо” Христини Парубій, присвячених жінкам, які обрали шлях боротьби з ворогом у військових лавах.

Телепроєкт почав виходити на каналі “Еспресо” у 2022 році та триває досі.

У книзі "Жінки на війні" зібрані 20 історій військовослужбовиць, які беруть участь у війні.

До кожної історії, яка відображена в книзі, додається QR-код з відеосюжетом.

"Як на мене, така колаборація між телебаченням та видавництвами потрібна. Особливо, коли ми говоримо про нашу історію. А ніхто краще не розкаже про війну Росії проти України, ніж самі військові. Тому, я рада, що мені запропонували оформити книгу. Мені здається, це допоможе пам'ятати про тих, хто на полі бою виборює нашу свободу. Хоч ці 20 історій ‒ мізер, порівняно з тим, скільки жінок є у Збройних силах України, але це наша історія. Я хочу, аби бодай кілька історій про тих, хто тримає для нас небо, закарбувалися в нашій пам’яті, щоб ми пам’ятали, завдяки кому можемо жити", ‒ прокоментувала Христина Парубій.

На момент виходу книги три її героїні загинули на передовій. Це Олена з позивним Мара, Дар'я з позивним Блискавка та Ірина Цибух з позивним Чека.

“Ми на телеканалі багато уваги приділяємо історіям конкретних людей, які боронять Україну: герої живуть поруч з нами і заслуговують на те, щоб про них розповідали широкій аудиторії. “Жінки на війні” - один з таких проєктів, де ми розповідаємо про реальних жінок, які у надзвичайних обставинах взяли на себе відповідальність за долю країни. Сподіваюсь, що такий цікавий формат співпраці ТБ та книговидавництво дозволить донести наші репортажі до ще ширшої аудиторії”, ‒ сказала генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Книгу можна придбати на сайті видавництва.