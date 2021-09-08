Ляшко: Більшість обмежень у "жовтих" і "червоних" зонах карантину не будуть застосовуватися до COVID-вакцинованих

Про це він заявив під час засідання Кабміну 8 вересня.



Ляшко зазначив, що Україна має перевищення загальнонаціонального індикатора позитивних тестів серед усіх протестованих на коронавірус. Також видно тенденції до збільшення госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. При цьому ситуація наразі не є критичною.

"Наслідуючи практику європейських країн, а також США, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти коронавірусу до звичного. Тому цього тижня ми почали з усіма міністерствами ґрунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу для його добробут. Зокрема, більшість обмежень, які передбачені в "жовтому" та "червоному" рівнях обмежень епідбезпеки не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів різних сфер економіки", - наголосив міністр.

Він зауважив, що при цьому, для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" рівня потрібний буде повний курс щеплень.

"Як приклад, роботу закладів освіти у "жовтому" рівні епідбезпеки не буде обмежуватись за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від коронавірусу хоча б однією дозою", - сказав Ляшко.

Міінстр додав, лише, коли ця постанова набере чинності, а це як мінімум сім днів з моменту її розгляду на засіданні уряду, МОЗ пропонує скликати засідання Національної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянути питання встановлення "жовтого" рівня на території всієї країни.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україну можуть перевести в "жовту" зону карантину з 13 вересня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на днях пройде засідання комісії ТЕБ і НС щодо встановлення в Україні "жовтої" зони.

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