Ляшко: Більшість обмежень у "жовтих" і "червоних" зонах карантину не будуть застосовуватися до COVID-вакцинованих
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що більшість обмежувальних заходів у карантинних зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу
Про це він заявив під час засідання Кабміну 8 вересня.
Ляшко зазначив, що Україна має перевищення загальнонаціонального індикатора позитивних тестів серед усіх протестованих на коронавірус. Також видно тенденції до збільшення госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. При цьому ситуація наразі не є критичною.
"Наслідуючи практику європейських країн, а також США, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти коронавірусу до звичного. Тому цього тижня ми почали з усіма міністерствами ґрунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу для його добробут. Зокрема, більшість обмежень, які передбачені в "жовтому" та "червоному" рівнях обмежень епідбезпеки не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів різних сфер економіки", - наголосив міністр.
Він зауважив, що при цьому, для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" рівня потрібний буде повний курс щеплень.
"Як приклад, роботу закладів освіти у "жовтому" рівні епідбезпеки не буде обмежуватись за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від коронавірусу хоча б однією дозою", - сказав Ляшко.
Міінстр додав, лише, коли ця постанова набере чинності, а це як мінімум сім днів з моменту її розгляду на засіданні уряду, МОЗ пропонує скликати засідання Національної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянути питання встановлення "жовтого" рівня на території всієї країни.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україну можуть перевести в "жовту" зону карантину з 13 вересня.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на днях пройде засідання комісії ТЕБ і НС щодо встановлення в Україні "жовтої" зони.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.68
Купівля 26.68Продаж 26.9
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.84
- Актуальне
- Важливе