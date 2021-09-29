Ляшко: Близько 6 тис. шкіл України не досягли необхідного рівня вакцинації від коронавірусу

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засідання Кабміну, передає Еспресо.TV.

"За даними, які ми зібрали з регіонів, близько 6 тис. закладів середньої освіти в Україні ще не досягли показників щеплення своїх працівників від COVID-19, рекомендованих урядом", - наголосив він.

Міністр зауважив, що понад 900 шкіл вже прищепили 100% своїх працівників хоча б одною дозою вакцини від коронавірусу.

"Відповідно, отримавши повний курс вакцини, вони завершать повний курс вакцинації і зможуть працювати навіть у разі впровадження "червоного" рівня епіднебезпеки", - додав Ляшко.

Нагадаємо, у МОН повідомили, що в "червоній" зоні карантину школи працюватимуть за умови 100% вакцинації вчителів.

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