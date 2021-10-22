Ляшко: Коронавірус може не зникнути ніколи
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що коронавірус може не зникнути ніколи, проте з ним можна навчитись жити
Про це він заявив під час виступу в Раді, передає Еспресо.TV.
Очільник МОЗу зауважив, що штам коронавірусу "Дельта" є непередбачуваним і небезпечним.
"Всіх цікавіть відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що "ковід" може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутись до нормального життя з циркуляцією цього вірусу серед нас", - наголосив Ляшко.
Він вважає, що COVID-19 стане ендемічною хворобою.
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