Ляшко: Коронавірус може не зникнути ніколи

Про це він заявив під час виступу в Раді, передає Еспресо.TV.

Очільник МОЗу зауважив, що штам коронавірусу "Дельта" є непередбачуваним і небезпечним.

"Всіх цікавіть відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що "ковід" може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутись до нормального життя з циркуляцією цього вірусу серед нас", - наголосив Ляшко.

Він вважає, що COVID-19 стане ендемічною хворобою.

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