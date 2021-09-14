Ляшко: Питання переходу України в "жовту" зону карантину вирішуватимуть наступного тижня

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.



В Україні рішення про посилення карантину розглядатиметься на початку наступного тижня.

"Питання про переведення України в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки буде вирішуватися мінімум у понеділок-вівторок наступного тижня, оскільки набуде чинності постанова, яку вчора уряд прийняв" – наголосив він.



Уряд змінив карантинні обмеження в Україні. Вакцинованих громадян очікує значна кількість привілеїв.

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