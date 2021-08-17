Ляшко пообіцяв квитки на концерт до Дня Незалежності українцям, які вакцинуються з 18 серпня
Українці, які зроблять щеплення від коронавірусу, починаючи з середи, 18 серпня, отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності в НСК "Олімпійський"
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації з середи, всі українці отримають безоплатні квитки на святковий концерт, присвячений до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський", - сказав Ляшко.
Міністр наголосив на безальтернативності вакцинації у питанні подолання пандемії.
"Хотів би сказати, що всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації й зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який уже показує результат", - додав Ляшко.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві за вакцинацію від коронавірусу даруватимуть квитки в театр.
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