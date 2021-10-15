Ляшко розповів, коли лікарі почнуть отримувати від 20 тис. грн зарплати

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.



"Вдалося збільшити програму медичних гарантій, як мінімум, на 33,8 мільярди гривень. Це додасть зарплату медпрацівникам. 13,5 тисяч - для медичної сестри, 20 тисяч гривень - для лікаря. Це базовий рівень, від якого будуть нараховуватися всі інші надбавки, які повинні бути в медичних працівників. Ми робимо все, щоб це сталося з 1 січня 2022 року", - сказав Ляшко.



За його словами, такі зарплати отримуватимуть усі медики, які працюють із програмою медичних гарантій. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb