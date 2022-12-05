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OPINION

Люди, для котрих є "тому, що треба"

Віталій Гайдукевич
5 грудня, 2022 понедiлок
12:03
Погляд Віталій Гайдукевич

Хіба можна плести, ремонтувати, ліпити, варити, зварювати, лікувати, клепати, в’язати, шити, сушити, збирати, їхати тисячі кілометрів, знаходити, купувати, перевозити, доставляти, вантажити, розвантажувати, домовлятися, не спати… і все це просто так?

Нічого не буває просто так. Все – тому, що. Хіба можна плести, ремонтувати, ліпити, варити, зварювати, лікувати, клепати, в’язати, шити, сушити, збирати, їхати тисячі кілометрів, знаходити, купувати, перевозити, доставляти, вантажити, розвантажувати, домовлятися, не спати… і все це просто так? Для них — ні. В кожному випадку є своє "тому, що…".

І це "тому що…" має свою причину, ім’я, спогад, місце, звук, страх, надію, мрію… Про них навряд чи розкажуть, але причина є.

І мета – є. Але одного разу їм прийде розуміння – мети досягнуто. Більше не треба не спати, збивати руки, їхати в ніч, діставати з-під землі, бо треба…

Вони ніяково озирнуться навколо:

- Це що, все? - послухають небо, подивляться у світанок, чи захід, чи зорі, копнуть стомлене колесо... - А хіба таке буває, що "все"? - запитають вони навмання.

Одного разу їм прийде розуміння – мети досягнуто. Більше не треба не спати, збивати руки, їхати в ніч, діставати з-під землі, бо треба…

Прийде час для какао із зефірками та роздумами – а далі що?

Хтось задауншифтить на рибалку, когось понесе в мандри, інші будуть просто довго сидіти й слухати море, хтось засяде за книгу, а хтось позамітає перегорілого себе в купку і спробує почати наново.

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Але рано чи пізно вони зірвуться. Бо така у них натура, такі вони пальнуті на усю голову – люди, для котрих не буває просто так, а є "тому, що треба" - в о л о н т е р и.

Дожують вони свою зефірку з какао і підуть знов завдавати добро.

P.S. Знайдіть свого волонтера, обійміть бідосю і скажіть: "Я тут на твоїх підопічних трохи грошей підкину" - усвідомлення "можна допомогти більше" робить цих дивних людей щасливими.

Джерело

Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст

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