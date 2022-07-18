Люди на ЧАЕС працюють за вахтовим методом, бо через Білорусь не можна їхати, - мер Славутича Фомічев
Через неможливість їхати територією Білорусі дорога з Славутича на Чорнобильську атомну електростанцію займає сім годин
Про це заявив міський голова Славутича Юрій Фомічев у ефірі Еспресо.
"Сьогодні ЧАЕС працює не в звичайному режимі, але, мабуть, він залишиться на ще тривалий час. Мова йде про непросту логістику - люди живуть в Славутичі, працюють на Чорнобильській станції і дорога до роботи займає близько семи годин, тому вони працюють вахтовим методом. Дехто 2 тижні, хтось менший період - далі йде ротація, зміна персоналу і знову вони їдуть сім годин у зворотному напрямку вже додому", - сказав він.
За словами мера, цей режим буде залишатися ще довго.
"Короткий шлях, який існував через територію Білорусі сьогодні технічно неможливий і, в принципі, неможливий, бо це територія нашого ворога, який підтримує всіляко агресора і надає свою територію для обстрілів. На ЧАЕС люди працюють, виконують свої функції, але сказати, що це звичний режим я не можу. Ми тільки звикаємо до нього, влаштовуємо більш-менш комфортні робочі місця і зони відпочинку, це все дуже не просто", - підсумував Фомічев.
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