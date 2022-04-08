"Люди укриваються на "Дружби народів", поки так звана "дружба народів" убиває їх": очільник метро Києва пропонує перейменувати 5 станцій

Ідею запропонував очільник київського метрополітену Віктор Брагінський у своєму зверненні до мера Києва Віталія Кличка.



"Звернувся до міського голови з ініціативою перейменування 5 станцій підземки.

Наші люди укриваються на “Дружби народів”, поки ця так звана “дружба народів” вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути", - пише Брагінський.



Крім "Дружби народів", він зокрема пропонує перейменувати станції "Площа Льва Толстого", "Мінська", "Берестейська" та "Героїв Дніпра".



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