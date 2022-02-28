Люксембург передасть Україні військову допомогу

Про це написав віцепрем'єр Франсуа Бауш у Twitter.

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"На знак солідарності та підтримки України у її боротьбі проти російського вторгнення уряд Люксембургу після пропозиції Управління оборони та Армії Люксембургу вирішив поставити 100 протитанкових засобів, 20 тисяч патронів, позашляховики та намети", - повідомив він.