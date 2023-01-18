Мадонна оголосила про велике світове турне присвячене 40-річчю кар'єри

Про це повідомляє BBC.

"Я з радістю вивчу якомога більше пісень, сподіваюся подарувати своїм шанувальникам шоу, на яке вони чекали", — заявила Мадонна.

На кожному концерті Мадонна виконуватиме свої головні хіти – починаючи з дебютного альбому 1983 року, і аж до сучасних треків - записаних у 2019 році.

Перший концерт відбудеться 15 липня у Ванкувері. Після цього співачка виступить у Лондоні, Барселоні, Парижі, Детройті, Чикаго, Майамі, Нью-Йорку та інших містах. Загалом заплановано 35 концертів.

Фінальне шоу Мадонни відбудеться в Амстердамі - 1 грудня.

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