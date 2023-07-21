МАГАТЕ проводить ротацію експертів на усіх АЕС в Україні

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"З січня цього року МАГАТЕ має постійну присутність на всіх атомних електростанціях України – на Хмельницькій (ХАЕС), Рівненській (РАЕС), Південноукраїнській (ЮУАЕС) та Чорнобильській (ЧАЕС). Експерти МАГАТЕ повідомляють, що, незважаючи на труднощі, АЕС продовжують дотримуватися графіку роботи та дозаправки паливом", - йдеться у повідомленні організації.

Експерти також підтверджують відсутність проблем, пов'язаних із ядерною безпекою станом на 20 липня на всіх українських АЕС.