МАГАТЕ проводить ротацію експертів на усіх АЕС в Україні
МАГАТЕ цього тижня провело ротацію персоналу на Чорнобильській АЕС, незабаром відбудеться зміна експертів і на інших атомних електростанціях в Україні
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
"З січня цього року МАГАТЕ має постійну присутність на всіх атомних електростанціях України – на Хмельницькій (ХАЕС), Рівненській (РАЕС), Південноукраїнській (ЮУАЕС) та Чорнобильській (ЧАЕС). Експерти МАГАТЕ повідомляють, що, незважаючи на труднощі, АЕС продовжують дотримуватися графіку роботи та дозаправки паливом", - йдеться у повідомленні організації.
Експерти також підтверджують відсутність проблем, пов'язаних із ядерною безпекою станом на 20 липня на всіх українських АЕС.
- Нагадаємо, на початку липня місія МАГАТЕ оглянула охолоджувальні ставки та ще кілька об'єктів на ЗАЕС, ознак вибухівки не виявлено.
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