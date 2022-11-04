Макс Барських після 24 лютого 2022 року
Український співак та композитор Макс Барських (Микола Бортник) народився у Херсоні 8 березня 1990 року. Після отримання атестата в школі хлопець переїхав до столиці й вступив до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва за спеціальністю - естрадний вокал
До початку повномасштабної війни артист співав російською мовою та часто працював у ворожій нам країні. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Макс чітко висловив свою позицію та любов до батьківщини.
Також, Барських випустив пісню англійською мовою під назвою "Don't F*ck with Ukraine", яку присвятив захисникам України та мужності всього українського народу.
Артист презентував дуже зворушливий трек українською мовою "Чекай мене". І знову про війну. Та ця композиція надихає на Перемогу України та вживляє віру в те, що все буде добре.
02.04.2022 року Макс повідомив, що вступив до лав ЗСУ. У бойових діях артист участі не брав, його записали в якості резервіста.
Також Макс проводить благодійні концерти на користь ЗСУ.
Багато нових пісень у Макса – про Україну та війну.
А пісня "Буде весна" стала популярною серед бійців ЗСУ та серед тих, хто чекає своїх Героїв з Перемогою живими та здоровими.
В якості експерименту Макс змінив творчі орієнтири. Хлопець обрав новий псевдонім - Mick Sunday – і розпочав кар'єру за кордоном.
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