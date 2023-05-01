Про це він сказав під час вечірнього звернення 1 травня.

Зеленський зазначив, що почав понеділок із годинної наради, в якій узяли участь голова уряду, міністри, Офіс президента, Головнокомандувач, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

"Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим", – сказав він.

Окрім того, за словами Зеленського, на нараді обговорили ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували оборонні кроки. А ще розглянули питання зброї та снарядів для воїнів, ситуацію на тимчасово окупованій території та протидію Росії.

Зеленський згадав про кількох жертв останніх російських атак: 14-річного підлітка з Чернігівщини, двох молодих хлопців із Павлограда на Дніпропетровщині, а також про десятки поранених мирних мешканців.

"На кожен такий удар російські окупанти отримають нашу відповідь. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують щодня й щоночі. Які захищають наші позиції, відбивають російські штурми, допомагають своїм вогнем побратимам, хто поруч на позиціях, і по максимуму знищують окупанта. Що більше української влучності, що більше української взаємопідтримки, то швидше російське зло буде знищене", – наголосив Зеленський.

Під час російської атаки, що відбулася вночі проти 1 травня, ЗСУ збили 15 з 18 крилатих ракет

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