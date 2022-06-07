Малюська назвав суму, яку витрачають на утримання полоненого росіянина щомісяця

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, кошти у 3 тис. грн витрачаються на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі. Окрім того, є витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.

У Мін'юсті наголошують, що такі витрати виправдані.

Малюська зазначив, що Україна забезпечує умови утримання військовополонених за Женевською конвенцією, щоб потім ніхто не міг говорити про те, що їх катують або вчиняють щодо них воєнні злочини.

"Російські військовополонені - це, у першу чергу, обмінний фонд, щоб наших українських захисників визволити із ворожого полону", - наголосив він.

У Мін’юсті повідомили, що російських військових, які тільки потрапили в полон, або щодо яких є плани обміняти їх на українських захисників, розміщують в установах виконання покарань практично по усій території України. Їх утримують окремо від інших ув’язнених заради безпеки самих військовополонених. У свою чергу створено спеціальний табір для військовополонених на Заході України, де утримуються ті, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb