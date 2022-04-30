Малюська розповів, коли чекати на перші вироки для російських воєнних злочинців

Про це Малюська заявив у етері національного телемарафону.

"Повноцінний запуск механізмів і перші вироки займуть як мінімум рік-два. Тому що завжди міжнародні юрисдикції були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів, як правило, це шість-вісім років і далі", - сказав Малюська.

Він уточнив, що виносити вироки російським військовим і керівникам можуть як українські, там і міжнародні суди. У першому випадку злочинців шукатимуть за допомогою Інтерполу, в другому - правосуддя здійснюватиметься за вироками Міжнародного кримінального суду.

За словами Малюськи, в останньому випадку не враховуватиметься навіть дипломатичний статус, який не діятиме, якщо підсудний потрапить на територію країни, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Малюська також запевнив, що Україна має достатньо доказів російських воєнних злочинів.

30 квітня стало відомо, що Нідерланди направлять до України 30 офіцерів прикордонної поліції для розслідування воєнних злочинів РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb