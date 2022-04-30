До України приїде 30 нідерландських поліцейських для розслідування воєєних злочинів РФ
Нідерланди направлять до України 30 офіцерів прикордонної поліції для розслідування військових та воєнних злочинів російських військовослужбовців
Про це пише Kurier.
Слідчі мають виїхати до Києва у першій половині травня та працювати під керівництвом Міжнародного кримінального суду, заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Вопке Хукстра.
Він сказав, що прикордонна поліція може також провести розслідування у передмісті Бучі, де було виявлено десятки загиблих мирних жителів.
Нідерланди накопичили значний обсяг судово-медичної експертизи, зокрема, завдяки розслідуванню катастрофи пасажирського рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.
- Нагадаємо, Нідерланди відновили роботу посольства в Києві
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